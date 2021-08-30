Петербургские другороссы провели акцию против русофобии в Казахстане

Три петербургских лимоновца днем 30 августа принесли к зданию консульства Казахстана гроб с характерной для их незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" белой надписью прописными буквами на темном фоне. Акцию, на которой удалось избежать задержаний, посвятили притеснениям русскоязычных граждан в соседней стране, где 30 августа отмечается День Конституции.

В своем заявлении, приуроченном к перфомансу, другороссы указывают на усиливающуюся "жесточайшую русофобию" в Казахстане и возмущаются действиями так называемых "языковых патрулей", борющихся с носителями русского языка. Более того, акционисты считают, что недружественные высказывания позволяют себе даже высокопоставленные чиновники Казахстана, параллельно преследуя пророссийских активистов.

Авторы требуют от казахстанских властей освободить всех пророссийских активистов, включить в основной закон республики русский язык в качестве государственного и наказать представителей так называемых "языковых патрулей".

фото: пресс-служба "Другой России Э.В. Лимонова"