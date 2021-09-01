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Российских олимпийцев посадили на карантин перед встречей с Путиным

фото ЗакС политика Российских олимпийцев посадили на карантин перед встречей с Путиным

Гимнастка Ангелина Мельникова в своем Instagram рассказала, что российских чемпионов и призеров Олимпийских игр в Токио обязали пройти недельный карантин перед встречей с президентом Владимиром Путиным.

По словам Мельниковой, встреча назначена на 10 сентября.

"В связи с ковидом этим, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть карантин семь дней. В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей", – написала она. 

Мельникова добавила, что спортсмены уйдут на карантин 2 сентября, так что морально готовятся "к тому, что нужно будет семь дней выжить в одной комнате". По ее словам, кроме этого, им придется три раза сдавать тест на коронавирус. 

Путин неоднократно заявлял, что привит от коронавируса. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у Путина уровень антител достаточный для защиты от COVID-19.

Тем не менее, по-прежнему все, кто должен встретиться с президентом, обязан провести время на карантине. В августе стало известно, что на карантине пришлось сидеть кандидатам в Госдуму от "Единой России" перед съездом партии.

 


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