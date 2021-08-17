Кандидатов в Госдуму от ЕР посадили на карантин перед встречей с Путиным

Кандидатов, идущих по партийным спискам "Единой России" на выборы в Государственную думу, посадили на строгий карантин перед встречей с главой государства Владимиром Путиным, поделился со Znak.com знакомый с ситуацией источник.

Ожидается, что президент проведёт аудиенцию с представителями партии перед второй частью съезда ЕР.

Следует напомнить, что Путин неоднократно заявлял о пройденной вакцинации от COVID-19, при этом по-прежнему все, кто должен с ним встретиться, должны провести время на карантине.

Не так давно "Русская служба Би-би-си" представила подсчёты, согласно которым управделами президента из резервного фонда правительства было выделено более 6 млрд рублей на "антивирусные" мероприятия, из них 2,6 млрд потратили на санатории и пансионаты для всех, кто должен был провести время с Путиным тет-а-тет.