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Новости 15:35

Би-би-си: Полицейские приходят к сторонникам Навального по указанию из Кремля

фото ЗакС политика Би-би-си: Полицейские приходят к сторонникам Навального по указанию из Кремля

Полиция приходит к гражданам, данные которых оказались в утекшей в Сеть базе данных сторонников Алексея Навального, по требованию управления внутренней политики президента, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что такими "профилактическими опросами" хотят запугать активных сторонников Навального и предотвратить возможность новых протестов после выборов в Госдуму. Один из источников заявил, что всех людей в списках на обзвон "власти воспринимают как актив протеста". 

"Если они готовы были голосовать за Навального, регистрировались на его ресурсах или выходили на митинги, значит, их можно рассматривать как его актив. Чтобы не гадать, выйдет этот актив или нет после выборов, власти решили заранее пресечь эту возможность", - приводятся слова источника, близкого к ФСБ.

Издание обратилось с запросом к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову по поводу возможных связей полицейских опросов с администрацией президента. Песков сказал, что не обладает информацией. 

В середине августа полицейские начали приходить к жителям Москвы, предлагая им написать заявления на Навального о незаконной передаче персональных данных. Приходили в том числе к журналистам: спецкору "Новой газеты" Илье Азару, ведущей "Эха Москвы" Татьяне Фельгенгауэр, пытались связаться по телефону с редактором "Холода" Михаилом Зеленским.  Позже выяснилось, что приходили полицейские под тем же предлогом и к жителям Петербурга.


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