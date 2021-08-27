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"Фонтанка": Полиция начала приходить к петербуржцам, чьи адреса попали в слитые базы данных проектов Навального

фото ЗакС политика "Фонтанка": Полиция начала приходить к петербуржцам, чьи адреса попали в слитые базы данных проектов Навального

Полицейские начали ходить по квартирам петербуржцев, данные которых оказались в утекшей в сеть базе данных сторонников Алексея Навального, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на собственные сведения.

По данным издания, оперативники наносят такие визиты уже неделю и сообщают, что утечка данных в интернете может содержать состав преступления, информируют о возможной угрозе и предлагают написать заявление о преступлении. Сколько уже квартир полицейские обошли таким образом, неясно, согласился ли хоть кто-то написать заявление — неизвестно.

Ранее таким же образом полицейские начали приходить к жителям Москвы, предлагая им написать заявления на Навального о незаконной передаче персональных данных. Приходили, в том числе, к журналистам: спецкору "Новой газеты" Илье Азару, ведущей "Эха Москвы" Татьяне Фельгенгауэр, пытались связаться по телефону с редактором "Холода" Михаилом Зеленским. 

База данных тех, кто регистрировался на сайте сторонников Навального в поддержку идеи митинга, оказалась в открытом доступе в середине апреля. После этого по электронным ящикам оттуда разослали письма с угрозами, в том числе о полной деанонимизации людей и донесении информации о регистрации работодателям. В июле была слита база данных москвичей, зарегистрированных на сайте "Умного голосования".


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