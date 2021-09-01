Покраска яиц, тесты на сифилис и печать брошюр: что Смольный закупал в августе

Фото: Константин Леньков

В последний месяц лета администрация губернатора тратилась скромно: всего за август разместили лишь пять извещений о проведении электронных аукционов на сумму в 1,5 млн рублей. Дороже всего обошелся православный фестиваль "Владимирская купель": 578 тысяч рублей. За 340 тысяч чиновники узнают, больны ли они, а 147 тысяч потратят на тираж таинственных брошюр.

Фестиваль "Владимирская купель" проводится ежегодно в три дня с целью поддержать православную молодежь. На этот раз в первый день для участников проведут мастер-класс по раскраске деревянных яиц, фигурок ангелов, снежинок и колокольчиков. На 160 наборов для рисования из бюджета выделили 153 тысячи рублей. На оставшиеся два дня запланированы автобусные экскурсии в пределах города, на которые чиновники собрались потратить еще 240 тысяч рублей. 237 тысяч рублей выделили на поставку 26 театральных костюмов эпохи князя Александра Невского, но на всякий случай также заказали костюмы Петра I и Екатерины I. Всего на проведение мероприятия выделили 661 тысячу рублей, но ООО "Объединение "Росбизнестур", выигравшее тендер, вызвалось организовать фестиваль за 578 тысяч рублей.

Еще 348 тысяч рублей хотят выделить на медосмотр 114 сотрудников Смольного. За эти деньги чиновники пройдут осмотр у нарколога, психиатра и других специалистов. Кровь 40 человек проверят на сифилис. Самыми дорогими процедурами станут УЗИ органов малого таза и маммография: одно исследование оценили в 373 рубля. Самые дешевые позиции в прейскуранте — анкетирование и вычисление индекса массы тела: по 40 рублей. Еще за 50 рублей сотрудникам администрации губернатора измерят артериальное давление.

Заявки будут приниматься до 8 сентября. В прошлом году Смольный готов был отдать на медосмотр сотрудников 327 тысяч рублей, но ООО "Пик-Здоровье" предложило цену почти в три раза меньше — 120 тысяч рублей.

Поставщик десяти пылесосов Karcher T12/1, на которые Смольный выделил 309 тысяч в середине месяца, еще неизвестен. Сейчас комиссия проверяет поступившие заявки. Это уже второй тендер на поставку пылесосов за 2021 год. Первый был размещен в январе.

На некую "полиграфическую продукцию" в последний день месяца администрация губернатора выделила 147 тысяч рублей. Печать одного экземпляра 20-полосной брошюры оценили в 189 рублей. О содержании проспекта в документации к закупке не сообщается. Всю необходимую информацию исполнитель получит в течение дня после заключения контракта.

Самой дешевой закупкой в августе оказалась поставка 55 мужских прорезиненных плащей — 108 тысяч рублей, по 1 966 рублей за штуку. Смольный ищет плащи черного цвета с капюшоном и карманами с застежками.

Месяцем ранее, в июле, Смольный выделил 34,2 млн рублей на смартфоны, ковры в коридоры администрации губернатора и мотивационные книги для чиновников и другие нужды.

Константин Леньков