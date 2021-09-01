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В Петербурге полиция сняла с трамвая активиста "Стратегии-18" Асана Мумджи

фото ЗакС политика В Петербурге полиция сняла с трамвая активиста "Стратегии-18" Асана Мумджи

Петербургские правоохранители задержали ехавшего в трамвае активиста "Стратегии-18" Асана Мумджи, о чем он сам уведомил "ОВД-Инфо".

Мужчину усадили в автозак и повезли в отдел полиции № 128 во Всеволожске.

Задержание силовики обосновали инцидентом, произошедшем на акции "Стратегии-18" 18 августа: тогда активистов обрызгал перцовым баллончиком житель Кудрово.

Напомним, "Стратегия-18" представляет собой бессрочную акцию протеста в поддержку крымских татар. Дата выбрана неслучайно: 18 августа 1944 года татарские семьи начали депортировать из Крыма, в результате насильственного переселения многие погибли.


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