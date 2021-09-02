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Новости 10:36

В Карелии смягчили "антивирусные" ограничения для массовых мероприятий

фото ЗакС политика В Карелии смягчили "антивирусные" ограничения для массовых мероприятий

Руководство республики Карелия решило несколько ослабить "антиковидные" предписания для массовых мероприятий, увеличив разрешённое количество их участников.

С сегодняшнего дня в помещении одновременно могут собираться до 50 человек. Речь идёт о спортивных, зрелищных и иных мероприятиях, в том числе свадьбы и похороны. Соответствующее распоряжение подписал карельский глава Артур Парфёнчиков.

"Такая корректировка делается в связи с началом учебного года и возможностью проведения различных мероприятий в средних и высших учебных заведениях республики", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

В то же время к организаторам ярмарок, провозимых на открытом воздухе, добавили новое требование: расстояние между торговыми точками должно составлять не менее 4 метров.


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