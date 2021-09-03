           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:46

Роскомнадзор разблокировал Readovka после удаления материалов о единороссе Саблине

фото ЗакС политика Роскомнадзор разблокировал Readovka после удаления материалов о единороссе Саблине

Роскомнадзор удалил сайт Readovka из списка запрещенных, сообщили представители редакции в Telegram.

Блокировку сняли утром 3 сентября. Случилось это после того, как редакция уведомила Роскомнадзор уб удалении еще семи материалов о депутате Госдумы Дмитрии Саблине. Издание утверждает, что, хотя судебное разбирательство идет по одному материалу, который был заблоговременно снят с публикации, приставы требовали удалить еще семь текстов, посвященных деятельности Саблина.

"После консультации с нашими юристами редакция приняла решение также удалить запрашиваемые материалы, о чем мы уведомили РКН. Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится", - заключили в редакции.

Readovka попала в реестр запрещенных сайтов 30 августа. В основании было указано решение суда от марта 2020 года: тогда суд вынес  решение о блокировке издания по иску Саблина. Поводом стала заметка, в которой шла речь о передаче почти половины акций совхоза имени Ленина через жену политика Павла Грудинина. Авторы материала утверждали, что стороны совершили „скрытую сделку купли-продажи" и „осложнили процесс возврата активов". 

Изначально Readovka отказалась удалять материал, за что ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. После этого материал исчез, на его место поставили опровержение. 

В 2021 году Саблин подал в суд на Readovka из-за статьи, в которой говорилось, что у него якобы есть незадекларированная яхта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru