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Новости 18:35

Минприроды: Две трети лесных пожаров в России в 2021 году произошли по вине людей

фото ЗакС политика Минприроды: Две трети лесных пожаров в России в 2021 году произошли по вине людей

Глава Минприроды Александр Козлов на полях Восточного экономического форума заявил, что в 67% природных пожаров в России с начала 2021 года виноваты были люди, передает ТАСС.

"Основная причина лесных пожаров — человек. 67% пожаров в России на всех категориях земель, не только в лесу, произошли в этом году из-за антропогенного воздействия", — сказал Козлов.

По его словам, ситуацию обострил недостаток осадков в ряде регионов: к примеру, Якутии, где разгорелись катастрофические пожары на площади свыше 2 млн гектар. Министр отметил, что ученые прогнозируют в недалеком будущем регулярные засушливые сезоны в России из-за глобального потепления.

Кроме Якутии, большие проблемы с пожарами наблюдались, в частности, в Карелии и в Мордовии. В последнем случае в конце августа в республике и соседней Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров на территории заповеника "Заповедная Мордовия".

 


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