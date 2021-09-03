Вакцинирующим граждан медикам Псковской области выделили 26 млн рублей на стимулирующие выплаты

Псковская область получила федеральную дотацию в размере более 26 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут распределены в качестве стимулирующих выплат между медицинскими работниками, участвующими в кампании вакцинации населения от коронавируса. Об этом пишет "Псковская лента новостей" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. В данном случае задействованы деньги из резервного фонда кабинета министров.

Всего из более чем 174 тысяч жителей Псковской области, сделавших прививку от COVID-19, полностью прошли цикл вакцинации свыше 153 тысяч граждан.