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Новости 7 сентября, 19:25

Адвокат Иван Павлов рассказал, как его подталкивали к отъезду из России

фото ЗакС политика Адвокат Иван Павлов рассказал, как его подталкивали к отъезду из России

Адвокат Иван Павлов, 7 сентября объявивший о своем отъезде из России в Грузию из-за уголовного преследования, рассказал о том, что оставил после себя тех, кто продолжит его работу. Речь идет о ведении сразу нескольких дел, включая такие резонансные, как дело журналиста Ивана Сафронова. Поиском надежных юристов команда Павлова занималась все последние месяцы, после того как ее обвинили в связях с нежелательной организацией.

"И мы таких адвокатов нашли. Сейчас они продолжают защищать наших подзащитных. Если им потребуется наша помощь и если такая помощь будет востребована, разумеется, мы не откажем и будем оказывать всю необходимую поддержку, но на удалении", - отметил он в интервью "Эху Петербурга".

Павлов, по его признанию, с самого начала своего преследования стал чувствовать, что для властей желателен его отъезд как оптимальный способ решения конфликта между ним и государством.

"Этот сигнал я видел с самого начала, даже в решении суда, где были все ограничения, кроме одного — на выезд из России, тем самым мне сам суд и следствие, и ФСБ давали такую рекомендацию покинуть страну", - рассказал юрист.

По его оценке, Россия в своем развитии все больше отдаляется от понятия "правовое государство", тогда как растущая образованная российская эмиграция, как ему представляется, становится все более внушительной силой, которую, возможно, в Кремле пока недооценивают.

Напомним, что в апреле Павлову вменили разглашение материалов дела против своего подзащитного, Ивана Сафронова. Позже возглавляемое им правозащитное объединение "Команда 29" вынуждено было самораспуститься, поскольку его уличили в связях с нежелательной организацией и дальнейшая деятельность "Команды 29" грозила новыми уголовными делами.

фото: Канал собаки Павлова / Telegram


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