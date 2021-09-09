"Депутаты всех фракций, объединяйтесь": Макаров подвел итоги шестого созыва ЗакСа

В конце "крайнего" заседания шестого созыва Заксобрания Петербурга, которое состоялось 9 сентября, перед депутатами выступил спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Он поблагодарил коллег за совместную работу, заявив, что ему сложно припомнить такой дружный коллектив, как действующий депутатский корпус.

- Вы люди стратегически мыслящие, - охарактеризовал парламентариев Макаров.

Отдельно спикер высказался о "девушках Законодательного собрания", которых поблагодарил за то, что они "объединяли и сплачивали мужской коллектив".

- Депутаты всех фракций, объединяйтесь! - призвал Макаров. - Бывают знаковые моменты, стратегические моменты, когда надо объединяться обязательно. Иначе что останется от этого коллектива?

Ранее парламент утвердил проект постановления о перерыве в своей работе на 15 и 22 сентября и объявил благодарность депутатам-единороссам, которые на новые выборы уже не пойдут.

Шестой созыв ЗакСа работал в 2016-2021 годах. Он провел 220 заседаний, приняв 801 закон.

Сергей Еремеев