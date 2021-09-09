Депутат МО "Лиговка-Ямская" обратился в прокуратуру для роспуска совета

Муниципальный депутат МО "Лиговка-Ямская" Михаил Шабалкин 9 сентября направил заявление в прокуратуру Центрального района с требованием установить, что заседания в муниципалитете не проводились уже больше трех месяцев, чтобы инициировать роспуск совета.

- Есть ощущение, что мы зашли в тупик. И выхода не видно, - сообщил ЗАКС.Ру автор обращения.

В обращении Шабалкина говорится, что последнее законное заседание совета прошло 14 апреля 2021 года - почти полгода назад. Муниципалы также собирались позже - например, 4 июня, когда большинство депутатов проголосовало за отставку главы МО Вадима Войтановского, однако Смольнинский районный суд признал это заседание неправомочным. Еще одно заседание прошло 28 июня, но его правовой статус неясен. Шабалкин отметил, что на том заседании не принималось каких-либо решений и сомневается, что оно зарегистрировано в Минюсте.

Войтановский также считает, что продуктивной работы совету достичь не удастся и роспуск совета - единственно верный способ это прекратить.

- На протяжении двух лет не можем найти общий язык, а люди страдают. Обидно признать, но что делать, бюджет не принимается - основной закон, по которому живет муниципальное образование. В итоге ничего не получается, к сожалению, - рассказал ЗАКС.Ру Войтановский.

Если прокуратура через суд установит, что совет действительно не собирался в течение длительного срока, то губернатор должен будет внести в Заксобрание обращение о роспуске совета. Переизбраться действующие депутаты в новый созыв уже не смогут, если не докажут в суде свою непричастность к бездействию.

Напомним, в МО "Лиговка-Ямская" с 2019 года продолжается конфликт между депутатами и главой МО. Народные избранники недовольны распределением бюджета и желают отставки Войтановского, но пока не имеют возможности провести заседание - уже четыре месяца здание муниципалитета закрыто для посещения из-за коронавируса.

Соседнему совету МО "Смольнинское" также грозит роспуск за длительный перерыв между заседаниями. Смольнинский районный суд продолжит рассмотрение иска прокуратуры к местным депутатам 16 сентября.

Константин Леньков