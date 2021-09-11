           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:24

Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме под Ельцом

фото ЗакС политика Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме под Ельцом

В поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа в многоквартирном доме, передает "Интерфакс".

В администрации Елецкого района сообщили, что найдены тела трех погибших. Один из них - 11-летний ребенок. Также погибли женщина 1971 года рождения и пожилой человек.

По официальным данным, пострадали шесть человек. Всего на момент взрыва в доме находились 25 человек. По данным МЧС, в доме частично обрушилась стена, источники утверждают, что полностью обрушились перекрытие, и здание восстановлению не подлежит. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте работают следователи и криминалисты, поисковые работы продолжаются.

Это второй случай взрыва газа за последние несколько дней, в результате которого погибли люди. 8 сентября такой взрыв прогремел в девятиэтажке в Ногинске. Погибли семь человек, пострадали 22.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости11 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru