Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме под Ельцом

В поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа в многоквартирном доме, передает "Интерфакс".

В администрации Елецкого района сообщили, что найдены тела трех погибших. Один из них - 11-летний ребенок. Также погибли женщина 1971 года рождения и пожилой человек.

По официальным данным, пострадали шесть человек. Всего на момент взрыва в доме находились 25 человек. По данным МЧС, в доме частично обрушилась стена, источники утверждают, что полностью обрушились перекрытие, и здание восстановлению не подлежит.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте работают следователи и криминалисты, поисковые работы продолжаются.

Это второй случай взрыва газа за последние несколько дней, в результате которого погибли люди. 8 сентября такой взрыв прогремел в девятиэтажке в Ногинске. Погибли семь человек, пострадали 22.