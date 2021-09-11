Музыкантов в Москве отстранили от выступления на концерте ко Дню города из-за поддержки Навального

Федеральная служба охраны не допустила к участию в концерте в честь Дня города в Москве 13 музыкантов из-за поддержки Алексея Навального, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на сотрудника Государственной академической хоровой капеллы Дмитрия Клюева.

Он рассказал, что сотрудники ФСО проверяли списки выступающих. На концерте ожидается присутствие президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. После проверки организаторам выдали списки допущенных до концерта людей, из которых без объяснения причин исключили некоторых музыкантов и режиссеров.

ФСО не допустила 13 человек — четверых сотрудников хоровой капеллы, трех человек из Государственного оркестра имени Светланова и шестерых из команды режиссёров. Их, по словам Клюева, обнаружили в "базах ФБК*" или среди участников акций протеста.