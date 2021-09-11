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Новости 14:17

Следователи рассматривают две основные версии взрыва газа под Ельцом

фото ЗакС политика Следователи рассматривают две основные версии взрыва газа под Ельцом

Следствие рассматривает среди основных версий взрыва газа в поселке Солидарность Липецкой области утечку газа и неисправность оборудования, передает "Интерфакс" со ссылкой на управление СК по региону.

По словам собеседника агентства, это основные рассматриваемые версии, но есть и другие.

11 сентября в доме взорвался газ, три человека погибли. Это второе подобное происшествие за последние несколько дней в России. 8 сентября такой взрыв прогремел в девятиэтажке в Ногинске. Погибли семь человек, пострадали 22.


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