Путин поручил ежегодно выделять регионам дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами

Президент Владимир Путин поручил правительству дополнительно выделять регионам не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров, поручения опубликованы на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений [кабмину поручено] обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров", – говорится в публикации.

Доложить об исполнении поручения кабмину нужно до 1 ноября, далее придется отчитываться ежегодно.

В России летом 2021 года из-за жары разгорелись катастрофические лесные пожары в нескольких регионах. В Якутии их площадь превышала 2 млн гектар, огонь угрожал населенным пунктам. Наблюдались большие проблемы с пожарами в Карелии и Мордовии. В последнем случае в конце августа в республике и соседней Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров на территории заповеника "Заповедная Мордовия".