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Путин рассказал о заражении коронавирусом близкого к нему вакцинированного сотрудника

фото ЗакС политика Путин рассказал о заражении коронавирусом близкого к нему вакцинированного сотрудника

Президент Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства и руководством "Единой России" рассказал, что ушел на самоизоляцию из-за того, что коронавирусом заболел один из работающих с ним в непосредственной близости людей, передает ТАСС.

"В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости", – сказал Путин. 

Он уточнил, что этот сотрудник был привит от коронавируса. По словам Путина, тот человек "ревакцинировался, судя по всему, поздновато", и титры антител упали.

Путин заявил, что у него самого уровень антител достаточно высокий. Он назвал свой контакт с заболевшим "естественным экспериментом", на котором можно будет проверить работу вакцины "Спутник V".

14 сентября Путин объявил, что уходит на временную самоизоляцию. В конце июня он сообщал, что привился вакциной "Спутник V".

фото: kremlin.ru


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