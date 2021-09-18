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Новости 13:53

РКН потребовал от Google удалить файлы с кандидатами от "Умного голосования"

фото ЗакС политика РКН потребовал от Google удалить файлы с кандидатами от "Умного голосования"

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор обязал компанию Google удалить два гугл-дока, в которых содержатся имена кандидатов от "Умного голосования". Соответствующее письмо получили соратники Алексея Навального. Скрин письма опубликован в Telegram-канале команды политика.

Первый гугл-док содержит рекомендации по выборам в Госдуму для московских округов, второй - по округам в остальных регионах РФ.

Пока что оба файла доступны.

Ранее 17 сентября Telegram заблокировал бота "Умного голосования". Павел Дуров объяснил это запретом на агитацию во время выборов.

Роскомнадзор с конца августа требовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный", которое в рамках УГ рекомендует пользователям сильных кандидатов от оппозиции на выборах. 17 сентября, в первый день голосования, приложения оказались удалены из AppStore и Google Play.


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