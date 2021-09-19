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Депутат ГД Толстой: Поправки журналистов к закону об иноагентах обессмысливают его

фото ЗакС политика Депутат ГД Толстой: Поправки журналистов к закону об иноагентах обессмысливают его

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказался о совместном желании нескольких отечественных редакций видоизменить закон о СМИ-иноагентах и его правоприменении в сторону смягчения. Журналисты, напомним, среди прочего предложили 12 поправок к скандальной инициативе.

"Я считаю их (поправки. - Прим. ЗАКС.Ру) абсолютно обессмысливающими закон", - приводит его слова "Интерфакс".

По мнению Толстого, еще не пришло время для внесения изменений в закон и пока нужно смотреть, как он будет исполняться.

"Любой законодательный акт в процессе правоприменения может быть откорректирован, если есть на это запрос", - добавил при этом единоросс.

Ранее президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков признал более конструктивным последнее обращение редакций по поводу законодательства о СМИ-иноагента, чем предыдущее, заявленное в виде категоричного требования. Напомним, что с середины лета ведущийся Минюстом реестр СМИ-иноагентов увеличился более чем вдвое.

фото: duma.gov.ru


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