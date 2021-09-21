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Новости 16:18

На новый комплекс зданий Верховного суда в Петербурге выделят еще 3,7 млрд рублей

фото ЗакС политика На новый комплекс зданий Верховного суда в Петербурге выделят еще 3,7 млрд рублей

Проект федерального бюджета предусматривает субсидирование строительства нового комплекса зданий Верховного суда в Петербурге в районе более 3,7 млрд рублей. Документ проанализировал ТАСС.

"На изменение расходов по направлению "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда в связи с индексацией в 2024 году на 683,9 млн рублей, на строительство комплекса зданий Верховного суда РФ и Дворца танцев Б. Эйфмана по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 14, в 2022 и 2023 годах на 3 млрд 740 млн рублей", - говорится в нем.

Комплекс зданий Верховного суда построят на пересечении проспекта Добролюбова и улицы Сперанского - там, где тремя годами ранее пытались организовать арт-парк "Тучков буян". По последним данным, реализацию проекта арт-парка заморозили как минимум до следующего года, именно там и должен будет разместиться упомянутый Дворец танцев Бориса Эйфмана. Ранее комплекс зданий ВС хотели построить на Смольной набережной, что вызывало протесты у градозащитников, отстаивавших прилегающий к ней "Сад на Неве".

Решение о переезде Верховного суда приняли еще в 2012 году. Стоимость переезда вместе со строительством после ряда бюрократических реформ с тех пор значительно сократилась.


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