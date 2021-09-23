Созданные в петербургском НИИ капли от коронавируса показали свою эффективность

Доклинические испытания препарата от COVID-19, разработанного петербургским НИИ гриппа им. Смородинцева, доказали свою эффективность и безопасность, сообщил в разговоре с РИА "Новости" директор медицинского учреждения Дмитрий Лиозонов.

Специалист уточнил также, что НИИ уже нашёл добровольцев для испытания антиковидного лекарства.

"Сейчас мы готовим документы для одобрения уже клинического исследования — первой и второй фазы, а затем третьей. Надеемся, что при благоприятном процессе или в конце этого года, или в начале следующего мы начнём клинические исследования", — поделился Лиозонов.

Препарат изготовлен в виде интраназальных капель и защищает в том числе от гриппа. Он формирует иммунитет от COVID-19, в первую очередь защищая от инфекции носоглотку. В качестве отклика на вводимый антиген в организме пациента формируется Т-клеточный и гуморальный иммунитет.