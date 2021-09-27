Росприроднадзор ищет источник маслянистых пятен на Неве в районе Севкабеля

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о появившихся на Неве пятнах нефтепродуктов, сообщили представители ведомства.

На маслянистые пятна на поверхности Невы петербуржцы обратили внимание 24 и 26 сентября. В частности, фотографии из Севкабеля публиковал телеграм-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП".

По данным Росприроднадзора, источник разлива нефтепродуктов находится в районе Кожевенной линии. Пока госинспектор осматривает территорию, в службе пообещали сообщить об итогах проверки дополнительно.