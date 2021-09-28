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Петербуржцы подали в суд на Беглова из-за "антиковидного" постановления

фото ЗакС политика Петербуржцы подали в суд на Беглова из-за "антиковидного" постановления

Городской суд Петербурга 27 сентября зарегистрировал иск группы петербуржцев к главе города Александру Беглову и Смольному из-за постановления городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщил ЗАКС.Ру юрист Никита Сорокин, один из представителей истцов. 

– К нам обратились люди о том, что 121-е постановление нарушает их права. При изучении постановления, получилось так, что губернатор принуждает людей и организации к вакцинации. Например, написано, что обязательно наличие у 100% работников либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцин, либо QR-кода. Это грубейшее нарушение. Есть федеральный закон №–157 ["Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"], где четко сказано, что вакцинация является добровольной, но как можно сохранить добровольность, когда поставлена вроде как рекомендательная норма 100%? – рассказал Сорокин. 

По словам юриста, в постановлении не указано, входят ли в эти 100% люди, которым не положена вакцина по медицинским показаниям. Он добавил, что обязательная вакцинация граждан с медотводом может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Никаких пояснений об обязанности вакцинировать людей с противопоказаниями в Роспотребнадзоре и медицинских учреждениях дать не могут. 

Другое нарушение прав граждан, по мнению истцов — это требование работодателем медицинских документов, которые не предусмотрены трудовым кодексом и представляют собой медицинскую тайну. В разговоре с ЗАКС.Ру Сорокин отметил, что зарегистрированные российские вакцины вызывают у него некоторое недоверие. 

Представители истцов уверены, что в "антиковидное" постановление должны быть внесены изменения, чтобы оно отвечало федеральному законодательству. 

– Мы считаем, что постановление должно опираться на те полномочия, которые реально даны губернатору, а не те, которые он себе приписал. Здесь задача привести в порядок все. Не отменить все постановление — оно правда полезно, но, я считаю, что в некоторой части оно должно быть отредактировано, – заявил Сорокин. 

Вместе с Сорокиным представлять интересы горожан будут юристы Сергей Генкин и Анна Царева. Административными истцами указаны четверо физических лиц и одна компания, предоставляющая услуги по уходу за детьми. 

Константин Леньков


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