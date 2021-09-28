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Инспекторы с препятствиями изъяли бульдозер и грузовик с незаконной свалки на Глухарской улице

фото ЗакС политика Инспекторы с препятствиями изъяли бульдозер и грузовик с незаконной свалки на Глухарской улице

Сотрудники комитета по природопользованию, природоохранная прокуратура и подразделение ФСБ в Приморском районе проверили несанкционированную свалку на Глухарской улице, сообщили представители комитета.

О свалке сообщил один из служебных приставов. Туда свозили строительные отходы, в том числе грунт с примесью строительного мусора и отходы железобетона. На участке работала строительная техника - бульдозер, который разравнивал отходы по территории участка. По данным комитета, этот участок находился в аренде у юридического лица.

С участка инспекторы изъяли бульдозер и грузовой автомобиль. На виновных составили административные протоколы о сбросе отходов в неустановленном месте и несоблюдении экологических требований при обращении с отходами. При этом, по словам представителей комитета, собственники техники активно препятствовали ее изъятию, намеренно привели бульдозер в неисправное состояние и пытались обвинить инспекторов в его поломке, угрожая исками. Проверяющие тем не менее смогли починить технику с помощью специалистов и погрузить бульдозер на трал.

Водитель задержанного грузовика пытался уехать с места событий, забыв у инспектора свой паспорт и документы на автомобиль. После остановки водитель отказался следовать на охраняемую стоянку, так что пришлось использовать грузовой эвакуатор, отметили инспекторы.

21 сентября Василеостровский суд Петербурга обязывал арендатора участка ликвидировать свалку отходов на участке. Решение все еще не исполнено. До этого, в конце июля 2021 года, комитет привлекал арендатора участка к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП за невыполнение требований и обязательных мероприятий по защите земель от загрязнения. Тогда арендатора оштрафовали на 500 тысяч рублей.

 


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