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Новости 12:48

"Уже могу работать": Явлинский перенес операцию на сердце

фото ЗакС политика "Уже могу работать": Явлинский перенес операцию на сердце

Основатель и председатель федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский сообщил в своем телеграм-канале, что ему провели операцию на сердце в Москве.

"Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей", - написал политик.

Накануне Явлинского госпитализировали в Москве. Сообщалось, что он жаловался на тяжесть в груди и учащенное сердцебиение. В партии сообщали, что политик чувствует себя удовлетворительно, но некоторое время останется под присмотром врачей.

фото: yabloko.ru


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