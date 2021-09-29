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Выборы 2021

Новости 18:49

Тихонова подала в суд 17 исков с требованием отменить выборы в 212-ом думском округе

фото ЗакС политика Тихонова подала в суд 17 исков с требованием отменить выборы в 212-ом думском округе

Депутат петербургского Заксобрания нового, седьмого, созыва от партии "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова подала в Красносельский и Кировский районные суды 17 исков, требуя отменить результаты голосования по выборам в Госдуму по 212-му одномандатному округу (входят Красносельский, Петродворцовый и часть Кировского района).

На минувших выборах Тихонова "оторвалась" от своего основного соперника единоросса Александра Тетердинко на менее чем 1% голосов. Справедливоросс полагает, что представитель ЕР вырвался вперёд благодаря якобы имевшим место нарушениям.

Также Тихонова собирается обжаловать результаты по избирательному участку № 1130, где итоговый протокол, как утверждают эсеры, был "переписан", и вместо установленных итогов (Тихонова – 208, Тетердинко – 160), в систему "ГАС Выборы" внесли отличные данные: Тихонова – 24, Тетердинко – 625. 

Оспорены результаты будут и на участках №№ 808, 809, 1115, 1118, 1086 и 1087, на которых в ночь с 18 на 19 сентября в помещениях для голосования находились неизвестные лица. 

Отметим, что на данный моменты результаты голосования уже отменили на УИК №№757, 758 и 771.

Наконец, Тихонова уверена, что выборы следует аннулировать и на участке № 1088. Он, напомним, находился в Сосновой Поляне. Там в здании школы обнаружили несколько подозрительных сейф-пакетов, хранившихся в неподобающих местах. Справороссы заподозрили на них следы вскрытия. В ночь подсчета голосов на участок приехал Тетердинко. Судя по видеозаписям, опубликованным в Telegram-канале Тихоновой, он настоятельно предлагал вскрыть пакеты и начать подсчет находившихся там бюллетеней. 

"Иски об отмене результатов голосования - это первый шаг. За ним последуют обращения в Следственный комитет и прокуратуру с требованием расследовать все изложенные нарушения закона и привлечь к ответственности всех причастных: от простых исполнителей до заказчика", - констатировала Тихонова.


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