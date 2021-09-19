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ТИК №42 признал недействительными бюллетени за 17 - 18 сентября на трех УИКах в Кировском районе

фото ЗакС политика ТИК №42 признал недействительными бюллетени за 17 - 18 сентября на трех УИКах в Кировском районе

ТИК №42 принял решение о признании недействительными бюллетеней за 17 и 18 сентября на нескольких избирательных участках в Кировском районе, сообщила в телеграм-канале кандидат в депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова. Копии документа опубликовал кандидат в депутаты ЗакСа от Партии роста Павел Кондрашов.

Недействительными признаны бюллетени за первые два дня голосования на участках №№757, 758, 771.

18 ноября в "СР - За правду" заметили, что после завершения голосования на избирательном участке № 757 неизвестные девушки передвинули сейф для хранения бюллетеней так, что он пропал из поля зрения камеры видеонаблюдения. Кондрашов сообщал, что такая же ситуация случилась и на участках №№ 758 и 771.

Также Тихонова жаловалась на то, что на УИК №758 ночью подменили сейф-пакет. 


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