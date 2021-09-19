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Новости 11:32

Тихонова пожаловалась на подмену сейф-пакетов на УИК № 758

фото ЗакС политика Тихонова пожаловалась на подмену сейф-пакетов на УИК № 758

На избирательном участке №758 в Красносельском районе минувшей ночью осуществили подмену сейф-пакетов, о чем в своем Telegram-канале сигнализировала депутат ЗакСа и кандидат в депутаты Госдумы Надежда Тихонова. По ее информации, вызванные на место полицейские тоже стали свидетелями сейфов, лишенных пломб.

"Утром сейфы вскрыли в присутствии кандидата в ЗакС от СРЗП Оксаны Хлебниковой. Номера сейф-пакетов в сейфах не совпадают с актами", – пишет Тихонова.

Кандидат-справедливоросс предлагает общественности "запомнить лицо" председателя участковой комиссии, Ирины Кроткевич.


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