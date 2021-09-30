Ведерников допустил введение локдауна в Псковской области из-за роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что в ближайшие несколько недель в регионе может быть введен локдаун из-за роста заболеваемости, трансляция заседания велась в соцсетях.

По словам Ведерникова, заболеваемость в Псковской области "растет высокими темпами", и картина в регионе и по стране "говорит о начале четвертой волны коронавирусной инфекции".

"Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, - а это может произойти через две-три недели октября - в ближайшие десять дней мы должны сделать все необходимое, чтобы сбить темпы роста распространения коронавирусной инфекции", - заявил Ведерников.

Массовые мероприятия в Псковской области с 4 октября будут отменены, в том числе банкеты и религиозные мероприятия. С этой же даты школы переведут на дистанционный режим обучения на неделю, до 11 октября.