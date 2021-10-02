"Все проблемы закрыты": Бондарчук заявил о погашении долгов "Ленфильма"

Председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук по итогам совещания по вопросам развития киностудии, которое проводила вице-премьер Татьяна Голикова, заявил, что задолженность киностудии погашена, программа развития до 2025 года одобрена, передает ТАСС.

"Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета. Программа развития "Ленфильма" одобрена, "золотая коллекция" возвращается на студию", - сказал Бондарчук.

Он отметил, что у него "сегодня большой праздник", потому что коллектив киностудии шел к таким результатам долгие годы.

"Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с "Ленфильмом" закрыты", - заключил Бондарчук.

В последие несколько лет "Ленфильм" переживал значительные материальные трудности. У киностудии были долги перед ВТБ на сумму более 2 млрд рублей, также компания задолжала миллионы рублей за электроэнергию. В марте 2020 года киностудия сократила долг более чем на две трети.

фото: lenfilm.ru