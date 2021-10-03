"Склонились перед авторитарным режимом": В США сенатор укорил Apple и Google за блокировку приложения "Навальный"

Сенатор от республиканской партии США Марко Рубио высказался о ситуации с удалением приложения "Навальный" с интегрированным в него "Умным голосованием" из магазинов Google и Apple перед выборами в России. Письмо республиканца направлено гендиректору Google Сундару Пичаи и главе Apple Тиму Куку.

Компании-гиганты, подчинившиеся российским властям, создали "тревожный прецедент" в мире, который имеет долгоиграющие последствия. Само требование удалить прямо перед электоральным процессом приложение "Навальный" возмутительно и незаконно, считает Рубио.

По словам Рубио, Apple и Google создали "тревожный прецедент", который будет иметь последствия для миллиардов пользователей по всему миру.

"Таким вмешательством ваши компании лишили законную политическую оппозицию возможности организовать и провести голосование ― и, возможно, даже занять законные места в российской Думе, ― а также позволили Владимиру Путину продолжать подавление фундаментального права россиян избирать своих лидеров", ― указано в письмо сенатора.

Также Рубио возмутился тем, что YouTube удалил видео с дебатов, в ходе которых кандидат в Госдуму Максим Шевченко выступил в поддержку политзаключенных и призвал освободить Навального.

Apple и Google, уверен Рубио, "склонились перед требованиями авторитарного режима" вместо того, чтобы поддержать прозрачность выборов, их открытость, а также продвижение прав и свобод человека.

18 сентября YouTube внял требованию властей РФ и удалил с канала Алексея Навального несколько роликов, в которых приводились списки кандидатов от "Умного голосования".

Напомним, что Apple и Google после участия в заседании Совфеда сослались на необходимость блокировки неких "экстремистских материалов" и удалили приложения "Умное голосование" и "Навальный" из своих магазинов, а основатель Telegram Павел Дуров высказался о недопустимости агитации в ходе трехдневного голосования и заблокировал бот УГ.