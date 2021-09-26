"Неподходящий момент для начала войны": Дуров – о предвыборной блокировке бота "Умного голосования"

Спустя почти неделю после окончания российских выборов создатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался о том, почему он был вынужден дать указ о блокировке бота "Умного голосования".

Он отметил, что виртуальный "электоральный" помощник пользователей, созданный оппозиционерами, был заблокирован в интересах большинства пользователей, так как в противном случае под угрозой оказался бы сам мессенджер.

Дуров указал, что Telegram не является независимой программой, он должен существовать согласно правилам Apple и Google, чтобы быть доступным для пользователей на iOS и Android. После того, как IT-компании в первый день выборов 17 сентября удалили приложение "Умного голосования" со своих площадок, Telegram "был вынужден следовать политике магазинов и временно приостановить работу бота на два оставшихся дня выборов".

При этом Дуров заверил, что придуманный им мессенджер "первым оказывает сопротивление властям разных стран и при необходимости вступает с ними в схватку", но, несмотря на это, минувшие выборы "были неподходящим моментом для начала войны".

"Допустить блокировку Telegram для всех россиян, чтобы дать политической партии два дополнительных дня на ведение кампании после того, как выборы уже начались, – это все равно что пожертвовать ферзем ради пешки в шахматной партии, не имея четкой стратегии выигрыша. Для меня интересы сотен миллионов пользователей Telegram всегда будут несравнимо важнее интересов любой политической силы", - заключил Дуров.