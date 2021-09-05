YouTube удаляет видео дебатов с требованием Шевченко освободить Навального по запросу ВГТРК

ВГТРК добивается удаления с YouTube-каналов видеороликов с выступлением лидера РПСС Максима Шевченко на дебатах, в котором он призвал освободить Алексея Навального, внимание на это обратил Znak.com.

Отрывок с выступлением Шевченко, в котором он призвал освободить политзаключенных, Навального и прекратить давление на независимую журналистику, публиковали многие YouTube-каналы. Сейчас при попытках вопроизвести некоторые из этих видео появляется сообщение о том, что оно недоступно.

В предупреждении указано, что видео "содержит материалы, принадлежащие пользователю All-Russia State Television and Radio Company", и оно заблокировано "в целях соблюдения авторских прав". При этом другие видео из эфиров каналов "Россия 24" и "Россия 1", в том числе с дебатов, доступны для просмотра на сторонних YouTube-каналах.

Сам Шевченко считает, что это говорит о "о диком страхе системы перед простыми словами правды, о ее неуверенности в себе и о том, что будущее за свободой и справедливостью".

Дебаты с участием Шевченко вышли в эфир канала "Россия 24" вечером 30 августа. В них участвовали также представители ЛДПР, "Гражданской платформы", "Новые люди", "Зеленая альтернатива", "Единая Россия" и "Партии пенсионеров за социальную справедливость".