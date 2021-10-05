СК возбудил дело об изнасиловании заключенного после видео с пытками в тюремной больнице в Саратове

Управление Следственного комитета по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту публикации видео с пытками заключенных в тюремной больнице, сообщается на сайте регионального СК.

Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору). В СК заявили, что проверили "сообщение, размещенное в средствах массовой информации о совершении противоправных действий в отношении осужденного".

Ранее источники сообщили, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку после публикации видео с пытками. Перед этим ФСИН объявила о начале проверки информации об издевательствах над заключенными в тюремной больнице.

Сведения о пытках обнародовал правозащитный проект Gulagu.net. На опубликованных им кадрах видно, как пытали заключенных, предположительно, в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове.