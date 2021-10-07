В доме Романовых уведомили Шойгу, что предоставление им почётного караула было законным

В доме Романовых заявили, что предоставление им роты почётного караула в день венчания князя Георгия и его невесты Ребекки Беттарини было заведомо согласовано с командованием Западного военного округа (ЗВО), поэтому никаких законов РФ они не нарушали.

Руководитель канцелярии дома Романовых Александр Закатов уточнил, что деловая переписка с руководством ЗВО велась на протяжении нескольких месяцев.

"Присутствие почётного караула не нарушило никаких законов, норм, уставов и традиций. Всё было согласовано надлежащим образом, и никто не может указать конкретную норму права, которая была не соблюдена", — приводит "Интерфакс" выдержку из разговора с Закатовым.

Напомним, 6 октября СМИ сообщили о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился наказать военных, санкционировавших визит роты почётного караула на венчание князя Романова.

ЗАКС.Ру показывал, как прошла церемония.