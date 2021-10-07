           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:47

В доме Романовых уведомили Шойгу, что предоставление им почётного караула было законным

фото ЗакС политика В доме Романовых уведомили Шойгу, что предоставление им почётного караула было законным

В доме Романовых заявили, что предоставление им роты почётного караула в день венчания князя Георгия и его невесты Ребекки Беттарини было заведомо согласовано с командованием Западного военного округа (ЗВО), поэтому никаких законов РФ они не нарушали.

Руководитель канцелярии дома Романовых Александр Закатов уточнил, что деловая переписка с руководством ЗВО велась на протяжении нескольких месяцев.

"Присутствие почётного караула не нарушило никаких законов, норм, уставов и традиций. Всё было согласовано надлежащим образом, и никто не может указать конкретную норму права, которая была не соблюдена", — приводит "Интерфакс" выдержку из разговора с Закатовым.

Напомним, 6 октября СМИ сообщили о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился наказать военных, санкционировавших визит роты почётного караула на венчание князя Романова.

ЗАКС.Ру показывал, как прошла церемония.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru