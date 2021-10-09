           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:59

В "Ленэнерго" направили защитников граффити с Игорем Тальковым на Литейном проспекте в Смольный

фото ЗакС политика В "Ленэнерго" направили защитников граффити с Игорем Тальковым на Литейном проспекте в Смольный

Представители "Россети Ленэнерго" заявили, что не будут согласовывать граффити с Игорем Тальковым на подстанции на Литейном проспекте, и призвали жителей обратиться в Смольный, передает "Фонтанка.ру".

В "Ленэнерго" пояснили, что по этому поводу следует обращаться в комитет по градостроительству и архитектуре и там уточнять условия процедуры согласования.

"В случае размещения на энергообъекте изображения без согласования с городом, в соответствии с законодательством, компания "Россети Ленэнерго" обязана восстановить внешний вид объекта", - подчеркнули в организации.

Ранее жильцы окрестных домов написали обращение в "Ленэнерго" с призывом оставить граффити. Людмила Карташова, которая представилась как подруга Талькова-младшего, сообщила, что встретиться с главой КГА Владимиром Григорьевым инициаторы обращения попытаются на следующей неделе.

Напомним, накануне, когда коммунальщики начали было закрашивать изображение, на место событий приехал сын Талькова, Игорь Тальков-младший, и начал угрожать рабочим палкой, призывая не воевать с ним.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru