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Власти Карелии предупредили бизнес о возможном введении QR-кодов из-за COVID-19

фото ЗакС политика Власти Карелии предупредили бизнес о возможном введении QR-кодов из-за COVID-19

Руководитель министерства экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев обратился к представителям республиканского бизнеса и предупредил о возможном введении системы QR-кодов из-за ситуации с коронавирусом. Послание главы ведомства опубликовано на сайте регионального правительства.

Ермолаев апеллировал к тому, что QR-коды уже начали постепенно вводить власти других регионов России ввиду сложной эпидемической обстановки. При этом бизнесу для проверки QR-кодов "не нужно ничего, кроме смартфона с камерой и приложения (оно обычно установлено по умолчанию)".

Кроме того, министр уточнил, что локальный оперштаб "рассматривает разные варианты ограничений, в том числе вплоть до приостановления осуществления отдельных видов деятельности", при этом в режиме наибольшего благоприятствования окажутся организации и предприниматели, получившие паспорт коллективного иммунитета — то есть те, которые вакцинировали свыше 60% персонала. В настоящее время в Карелии COVID-паспорта получили более 600 предприятий.

Решение о введении QR-кодов будет принято в ближайшее время.


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