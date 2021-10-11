           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:23

В колонии Навального перевели из списка склонных к побегу в разряд экстремистов и террористов

фото ЗакС политика В колонии Навального перевели из списка склонных к побегу в разряд экстремистов и террористов

Находящийся в покровской ИК-2 оппозиционер Алексей Навальный рассказал о состоявшейся в пенитенциарном учреждении комиссии, по результатам которой его сняли с одного профучета и поставили на другой. Теперь политик не считается склонным к побегу заключенным: вместо этого его зачислили в группу экстремистов и террористов.

"Так что бирки, где мою физиономию перечеркивает красная полоса, я со всей одежды спорол. И пришил новые - с зеленой. И влился в многочисленные ряды мусульман (для них "экстремистская" полоса и была придумана. 70% тюремных "экстремистов" - они), националистов и футбольных фанатов", - гласит новый пост в Instagram Навального.

По признанию автора, для него случившееся - хорошая новость, поскольку у склонных к побегу зэков больше проверок и бытовых трудностей.

"Опасался, что потребуют, чтоб я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо. Просто над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист", - подытожил политик.

Напомним, что структуры Навального в 2021 году признали экстремистскими, из-за чего они самораспустились. Отбывающий срок по делу "Ив Роше" политик нынешней осенью стал фигурантом еще одного уголовного дела, связанного с экстремистской деятельностью, после чего пошутил, что точно выйдет на свободу не позже 2051 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru