Дмитриева не стала вступать ни в одну из думских фракций

Один из лидеров Партии роста Оксана Дмитриева оказалась единственным депутатом VIII созыва Государственной Думы, не вступившим во фракцию. Парламентарий обратила внимание на это в своем Telegram-канале.

"На данный момент я являюсь единственным депутатом, не вошедшим во фракции. То есть, единственным депутатом, подчиняющимся только своей совести и воле избирателей", - написала Дмитриева.

Отметим, что Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов, избранные от "Родины" и "Гражданской платформы" соответственно, вступили во фракцию ЛДПР.

Напомним, Дмитриева представляет в нижней палате федерального парламента жителей Фрунзенского и Колпинского районов Петербурга (округ № 217). Она стала единственным представителем Партии роста, получившим мандат депутата.

Первое заседание VIII созыва Госдумы открыла депутат "Единой России" Валентина Терешкова утром 12 октября.