           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:55

Дмитриева не стала вступать ни в одну из думских фракций

фото ЗакС политика Дмитриева не стала вступать ни в одну из думских фракций

Один из лидеров Партии роста Оксана Дмитриева оказалась единственным депутатом VIII созыва Государственной Думы, не вступившим во фракцию. Парламентарий обратила внимание на это в своем Telegram-канале.

"На данный момент я являюсь единственным депутатом, не вошедшим во фракции. То есть, единственным депутатом, подчиняющимся только своей совести и воле избирателей", - написала Дмитриева.

Отметим, что Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов, избранные от "Родины" и "Гражданской платформы" соответственно, вступили во фракцию ЛДПР.

Напомним, Дмитриева представляет в нижней палате федерального парламента жителей Фрунзенского и Колпинского районов Петербурга (округ № 217). Она стала единственным представителем Партии роста, получившим мандат депутата. 

Первое заседание VIII созыва Госдумы открыла депутат "Единой России" Валентина Терешкова утром 12 октября. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости12 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru