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Муниципал 11:52

Суд вернул иск мундепа Шмелева к блогеру Варламову

фото ЗакС политика Суд вернул иск мундепа Шмелева к блогеру Варламову

Калининский районный суд Петербурга 11 октября вернул депутату-единороссу МО "Сосновское" Алексею Шмелеву иск о защите чести и достоинства, поданный на блогера Илью Варламова. В карточке суда говорится, что сроки для исправления неточностей в исковом заявления истекли.  

В августе в одном из видео на своем YouTube-канале Варламов, рассказывая о двойниках "яблочника" Бориса Вишневского на выборах в городской парламент, по ошибке использовал фотографию мундепа Шмелева. Среди "клонов" был начальник отдела продаж в строительной компании, которого до выборов звали Шмелевым Алексеем Геннадьевичем. У депутата-однофамильца отчество Викторович. Оскорбленный муниципал требовал у блогера удалить фотографию и опубликовать опровержение, а также взыскать с Варламова компенсацию морального вреда и перевести ее в благотворительный фонд. 

Всего мундеп подал два иска. Первый также был возвращен, так как заявление не было подписано уполномоченным лицом.


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Шмелев Алексей Викторович 

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