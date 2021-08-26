На Илью Варламова подали в суд из-за видео о "двойниках" Вишневского

Калининский суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление депутата МО "Сосновское" Алексея Шмелева к Илье Варламову о защите чести и достоинства, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В иске Шмелев заявил, что Варламов на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором "передал огласке ложные сведения, которые нарушают его права как гражданина РФ и порочат честь и достоинство". Шмелева не устроила часть блога Варламова о том, что против Бориса Вишневского на выборах в Госдуму выдвинулись два кандидата, взявшие его имя: там была использована его фотография. Шмелев настаивает, что Варламов оскорбил его, в том числе с нецензурной лексикой. Он обратил внимание на то, что блогер говорил о Шмелеве Алексее Геннадьевиче, в то время как его отчество - Викторович.

Шмелев просит обязать Варламова удалить его фото с видео, опубликовать извинения, опровержение и взыскать с блогера компенсацию в любой сумме, которую тот будет должен перевести в благотворительный фонд.

Ранее ТИК № 30 зарегистрировала двух тезок депутата ЗакСа Бориса Вишневского для участия в выборах в Госдуму. Оба этих "двойника" меняли имя и фамилию: один Вишневский ранее был Быковым Виктором Ивановичем, депутатом МО № 78, еще один - Шмелевым Алексеем Геннадьевичем, сотрудником "Европроект Групп", который ранее не был замечен в политике.