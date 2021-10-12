В Карелии вводят обязательные QR-коды для посещения общественных мест

В Карелии с 15 октября начнет работать система QR-кодов, сообщил во "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

Оперштаб решил ввести дополнительные меры в Карелии на фоне роста заболеваемости коронавирусом. С 15 октября для посещения любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня.

"То есть в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн - только с одним из этих документов", - подчеркнул Парфенчиков.

Кроме того, с 15 октября кафе и рестораны, где нет паспорта коллективного иммунитета, должны быть закрыты с 1:00 до 6:00 утра, исключение будет сделано для придорожных кафе на трассе, вокзалах, в аэропорту, столовых предприятий. Выдавать паспорта коллективного иммунитеа будут предприятиям, где привиты 80% сотрудников.

Сейчас в Карелии регистрируют по 250 - 260 новых случаев заражения коронавирусом в день, еще в середине сентября было около 150.