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Новости 15:23

Галкина подала иск о защите чести и достоинства к Милонову

фото ЗакС политика Галкина подала иск о защите чести и достоинства к Милонову

Кандидатка в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России - За правду" Ольга Галкина 11 октября подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутату Государственной Думы от "Единой России" Виталию Милонову, рассказала ЗАКС.Ру ее представительница в судах Ирина Баханович.

Она сообщила, что заявление подано из-за поведения единоросса в ночь после выборов - с 19 на 20 сентября.

Тогда в здании администрации Московского района Петербурга, где расположены избирательные комиссии, депутат Госдумы оскорблял Галкину. Он заявил, что она якобы фальсификатор, женщина с низкой социальной ответственностью, якобы имеет "хозяина" и другое. Видео произошедшего распространялось в социальных сетях.

 ⁃ Все сведения явно не соответствуют действительности. Это не является его оценочным суждением. Например, он назвал ее "фальсификатором" и [сказал:] "всем известно, как ты попала в Законодательное собрание" - депутатский мандат Ольги [в 2011 году] оспорен не был, он утверждён Горизбиркомом, поэтому этот факт нельзя считать соответствующим действительности, - рассказала Баханович.

В иске (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) опровергаются слова Милонова. В частности, отмечается, что информация о некоем "хозяине" тоже не соответствует действительности: "03 марта 1861 года в России было отменено крепостное право и рабовладельческий строй, в трудовых и иных отношениях Истец с указанным лицом также не состоит".

Баханович сообщила, что Галкина требует от Милонова опровержения его слов. Он должен опубликовать извинения публично в сети Интернет, уточнила юрист.

Ранее, утром 12 октября, Милонова назначили заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Напомним, Галкина была депутатом ЗакСа в пятом созыве. В шестой ей переизбраться не удалось. В 2022 году Галкина участвовала в выборах седьмого созыва городского парламента по округу №21, но проиграла. Она подала иски в суд об отмене итогов голосования на ряде из избирательных участков. Два иска Московский районный суд отклонил.

София Саттарова


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