Ректор Шанинки стал подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения Раковой

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев проходит подозреваемым по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

О задержании Зуева стало известно 12 октября. В вузе отказывались комментировать информацию, заявляя, что Шанинка сотрудничает со следствием.

Ракова арестована по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ее обвиняют в том, что она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.