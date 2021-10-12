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Новости 17:23

На YouTube стал недоступен канал лидера "Мужского государства"

фото ЗакС политика На YouTube стал недоступен канал лидера "Мужского государства"

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал скандально известного основателя и вдохновителя организации "Мужское государство" Владислава Позднякова.

Ранее в октябре прокуратура Нижегородской области потребовала запретить и ликвидировать "Мужское государство" через суд. Соответствующий иск доступен в картотеке областного суда.

Организация Позднякова известна своими ультраконсервативными воззрениями на отношения между полами. Россиянки в последние несколько месяцев массово жалуются на травлю, угрозы и преследование в соцсетях со стороны представителей "Мужского государства", которое стремится навязать им собственную мораль. В СМИ ранее просачивались сведения о том, что силовики могут предоставлять поборникам патриархальных ценностей данные тех или иных женщин, но в МВД это склонны отрицать.


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