На YouTube стал недоступен канал лидера "Мужского государства"

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал скандально известного основателя и вдохновителя организации "Мужское государство" Владислава Позднякова.

Ранее в октябре прокуратура Нижегородской области потребовала запретить и ликвидировать "Мужское государство" через суд. Соответствующий иск доступен в картотеке областного суда.

Организация Позднякова известна своими ультраконсервативными воззрениями на отношения между полами. Россиянки в последние несколько месяцев массово жалуются на травлю, угрозы и преследование в соцсетях со стороны представителей "Мужского государства", которое стремится навязать им собственную мораль. В СМИ ранее просачивались сведения о том, что силовики могут предоставлять поборникам патриархальных ценностей данные тех или иных женщин, но в МВД это склонны отрицать.