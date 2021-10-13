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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест экс-замминистра просвещения Раковой 25 октября

фото ЗакС политика Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест экс-замминистра просвещения Раковой 25 октября

Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляции бывшей замминистра просвещения Марины Раковой на 25 октября, сообщили представители суда.

"Мосгорсуд рассмотрит жалобу на избранную меру пресечения Раковой 25 октября. О результатах апелляции будет сообщено дополнительно", - сказали в пресс-службе суда.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Ракову до 6 декабря. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.

Также по делу задержан ректор Шанинки Сергей Зуев. 


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