Госдума подписывает партийную принадлежность Оксаны Дмитриевой словами "Не определено"

Избранная от Петербурга депутат Государственной думы VIII созыва Оксана Дмитриева, которая единственная из всех парламентариев отказалась вступать в какую-либо фракцию, получила статус "Не определено": так её подписывают в ходе трансляции пленарных заседаний. Внимание на это обратил Znak.com.

Своё решение не примыкать ни к одной из фракций народная избранница объяснила тем, что только таким образом может подчиниться "только своей совести и воле избирателей".

Дмитриева представляет в нижней палате федерального парламента жителей Фрунзенского и Колпинского районов Петербурга (округ № 217). Она стала единственным представителем Партии Роста, получившим мандат депутата.

Первое заседание VIII созыва Госдумы состоялось 12 октября: его открыла депутат "Единой России" Валентина Терешкова.