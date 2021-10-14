У Казанского собора пикетируют против пыток в колониях

На Невском проспекте, возле Казанского собора активистка встала в одиночный пикет, посвященный актуализировавшейся в последние дни теме насилия в пенитенциарных учреждениях. Акцию осветил Telegram-канал ПЬЯTNIЦА.

"В России пытают людей, но никто не должен подвергаться пыткам (Конституция РФ)", - гласит текст на ее плакате.

Отмечается, что пикет привлек внимание не только полицейских, которые дали пять минут на то, чтобы мероприятие прекратилось, но и одного общительного прохожего. Последний, ссылаясь на свое тюремное прошлое, в нецензурной форме выразил несогласие с изложенным на плакате.

Напомним, что в октябре проект Gulagu.net стал публиковать жуткого содержания видеоролики из российских колоний, где заключенных в беспомощном состоянии по-разному унижают и насилуют. СК возбудил в связи с этим несколько уголовных дел.

фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram